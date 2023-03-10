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في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

مدرب آرسنال يكشف سبب التعادل أمام سبورتينج لشبونة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
مدرب آرسنال يكشف سبب التعادل أمام سبورتينج لشبونة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، سبب التعادل أمام نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتحدث أرتيتا قائلًا: “فريقي فقد الكرة كثيرًا في منتصف ملعبه وهذا منح الأمل لفريق سبورتينج لشبونة لكي يُسجل هدفين في شباكنا”.

وتابع مدرب الجانرز: “لايزال لدينا الأمل في مباراة العودة يوم الخميس المقبل في إنجلترا وسنعمل على تصحيح الأخطاء، خاصة أن إجراء 6 تغييرات في التشكيل الأساسي للفريق يؤثر بالسلب لكن كان أمرًا لا بد منه”.

ملخص مباراة آرسنال ضد سبورتينج لشبونة

وكان الفرنسي ويليام صاليبا أحرز هدف التقدم للجانرز بالدقيقة الـ22، ثم تعادل اللاعب جونكالو إيناسيو لفريق سبورتينج لشبونة في الدقيقة الـ35 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل فريق سبورتينج لشبونة الهدف الثاني بالدقيقة الـ55 عبر اللاعب باولينيو، ثم نجح آرسنال في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب موريتا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ63.

وتُقام مباراة العودة في دور ثمن النهائي مساء الخميس المقبل في ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

آرسنال ضد سبورتينج لشبونة

نتائج مباريات أمس

وفي مباريات أمس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، نجح نادي روما الإيطالي في الفوز على ريال سوسيداد الإسباني بهدفين دون رد، كذلك فاز باير ليفركوزن الألماني على نادي فرينكفاروزي المجري بهدفين دون رد، وتعادل نادي يونيون برلين الألماني مع فريق سانت جيلواز البلجيكي بثلاثية لكل فريق.

بينما فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على نادي ريال بيتيس الإسباني برباعية لهدف، وفاز يوفنتوس الإيطالي على فرايبورج الألماني بهدف دون رد، وفاز إشبيلية الإسباني على فنربخشة التركي بهدفين دون رد، أما نادي شاختار دونيتسك الأوكراني فتعادل مع نادي فينورد الهولندي بهدف لكل فريق.

 

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