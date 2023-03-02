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قبل مواجهة نادي الخليج غدًا

مدرب الاتحاد يستبعد عبدالرحمن العبود والشمراني بعد الأزمة الأخيرة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
مدرب الاتحاد يستبعد عبدالرحمن العبود والشمراني بعد الأزمة الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

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قرر المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، استبعاد كل من حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود من قائمة العميد لمواجهة نادي الخليج غدًا في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن.

كواليس أزمة الثنائي مع مدرب الاتحاد

وبحسب التقارير فإن استبعاد الثنائي جاء على خلفية الأزمة التي حدثت منهما مع المدرب نونو سانتو في الأيام القليلة الماضية.

وكانت تقارير متداولة أفادت أن المدرب البرتغالي دخل في خلاف مع اللاعبين حمدان الشمراني والعبود؛ مما أدى لتذمر كل منهما، كما أفادت التقارير أن المدرب البرتغالي يستعد للرحيل بعد تلك الواقعة.

هارون كمارا ونونو سانتو
سانتو مع كمارا

كما قيل إن العبود تعمد صنع خلاف مع نونو سانتو بسبب رغبته في الانتقال لناد عاصمي.

وتولى المدرب سانتو تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد صيف عام 2022 خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

 

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