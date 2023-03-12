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متمنيًا تحقيق نتيجة إيجابية

مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو، على صعوبة مواجهة فريقه الشباب ضد القوة الجوية العراقي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، متمنيًا إسعاد الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية.

الشباب ضد القوة الجوية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد القوة الجوية العراقي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 16 أبريل المقبل.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

مورينو يؤكد قوة المباراة

وقال مورينو: “سعداء بتواجدنا ونشكر الشعب العراقي على الاستقبال الرائع، تنتظرنا مباراة صعبة في بطولة مختلفة وقوية، خصوصًا أننا في منتصف الموسم وننافس على بطولة الدوري وتم تحديد المباراة بشكل سريع”.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

وتابع المدرب الإسباني حديثه عن مواجهة الشباب ضد القوة الجوية العراقي، قائلًا: “نتمنى أن نقدم أداء جيدًا ونحقق ما نطمح له في كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تعتبر هدفًا مهمًا لنا”.

وأضاف: “توجد بعض الغيابات في الفريق، وفض الجهاز الطبي إراحتهم، لكن ذلك لن يشكل قلقًا؛ لأن جميع اللاعبين مميزون، وثقتي فيهم عالية، وسوف تكون فرصة للجميع لتقديم أفضل إمكانياتهم، وتحقيق النتيجة الإيجابية وإسعاد الجماهير التي تقدم لنا دعمًا رائعًا”.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

تعليق هتان باهبري

ومن جانبه، قال نجم فريق الشباب، هتان باهبري: “أقدم الشكر والتقدير للشعب العراقي على حفاوة الاستقبال، وسعداء بتواجدنا ونتمنى أن نقدم مباراة مميزة تليق بالفريقين، ونحقق النتيجة المطلوبة في بطولة تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا الملك سلمان”.

هتان باهبري
باهبري – المصدر spl
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