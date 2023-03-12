الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي 11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة
شدد المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو، على صعوبة مواجهة فريقه الشباب ضد القوة الجوية العراقي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، متمنيًا إسعاد الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد القوة الجوية العراقي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 16 أبريل المقبل.
وقال مورينو: “سعداء بتواجدنا ونشكر الشعب العراقي على الاستقبال الرائع، تنتظرنا مباراة صعبة في بطولة مختلفة وقوية، خصوصًا أننا في منتصف الموسم وننافس على بطولة الدوري وتم تحديد المباراة بشكل سريع”.
وتابع المدرب الإسباني حديثه عن مواجهة الشباب ضد القوة الجوية العراقي، قائلًا: “نتمنى أن نقدم أداء جيدًا ونحقق ما نطمح له في كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تعتبر هدفًا مهمًا لنا”.
وأضاف: “توجد بعض الغيابات في الفريق، وفض الجهاز الطبي إراحتهم، لكن ذلك لن يشكل قلقًا؛ لأن جميع اللاعبين مميزون، وثقتي فيهم عالية، وسوف تكون فرصة للجميع لتقديم أفضل إمكانياتهم، وتحقيق النتيجة الإيجابية وإسعاد الجماهير التي تقدم لنا دعمًا رائعًا”.
ومن جانبه، قال نجم فريق الشباب، هتان باهبري: “أقدم الشكر والتقدير للشعب العراقي على حفاوة الاستقبال، وسعداء بتواجدنا ونتمنى أن نقدم مباراة مميزة تليق بالفريقين، ونحقق النتيجة المطلوبة في بطولة تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا الملك سلمان”.