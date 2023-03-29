مدرب الهلال الأسبق مرشح لتدريب المنتخب السعودي

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال الأسبق، مرشحًا لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
#عاجل | مصادر #الإخبارية: البرتغالي جورجي جيسوس في مقدمة الأسماء التي يتفاوض معها اتحاد الكرة لخلافة رينارد في تدريب الأخضر السعودي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/AePu7L69QF
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) March 28, 2023
وقالت قناة الإخبارية عبر حسابها في “تويتر”: “جيسوس في مقدمة الأسماء التي يتفاوض معها الاتحاد السعودي لكرة القدم لخلافة رينارد في تدريب الأخضر السعودي”.
وكان الاتحاد السعودي أعلن عن موافقته على استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بناءً على رغبة الأخير.
وقال اتحاد القدم في بيان له عبر حسابه في “تويتر”: إن رينارد قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، حيث على ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.