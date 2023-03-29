مدرب الهلال الأسبق مرشح لتدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال الأسبق، مرشحًا لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

#عاجل | مصادر #الإخبارية: البرتغالي جورجي جيسوس في مقدمة الأسماء التي يتفاوض معها اتحاد الكرة لخلافة رينارد في تدريب الأخضر السعودي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/AePu7L69QF — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) March 28, 2023

وقالت قناة الإخبارية عبر حسابها في “تويتر”: “جيسوس في مقدمة الأسماء التي يتفاوض معها الاتحاد السعودي لكرة القدم لخلافة رينارد في تدريب الأخضر السعودي”.

الموافقة على استقالة رينارد

وكان الاتحاد السعودي أعلن عن موافقته على استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بناءً على رغبة الأخير.

وقال اتحاد القدم في بيان له عبر حسابه في “تويتر”: إن رينارد قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، حيث على ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.