مدرب بايرن ميونخ السابق مرشح لتدريب ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية، أن المدرب الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني بات مرشحًا لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان البايرن قرر أول أمس الخميس، إقالة ناجلسمان بشكل مفاجئ، رغم تأهل الفريق البافاري إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت التقارير أن ناجلسمان مرشح وبقوة لتدريب الريال نهاية الموسم الجاري، في حال رحل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

تعليق توخيل بعد تدريبه بايرن ميونخ

وتحدث المدرب الألماني توماس توخيل المدرب الجديد للبايرن عن توليه مهمة تدريب الفريق البافاري قائلًا: “بايرن ميونيخ لديه فريق يستطيع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الجودة وعمق التشكيلة”.

وأضاف: “في إنجلترا وباريس يضعان بايرن ميونخ في تقييم مرتفع، لا أحد يريد اللعب ضد الفريق البافاري، وتدريب بايرن شرف عظيم، أشكر أوليفر كان وحميديتش وهيربرت هاينر وأولي هونيس على الثقة”.

وواصل المدير الفني الألماني تصريحاته قائلًا: “أساس الفريق هو الالتزام، بايرن ميونخ يتمحور حول الانتصار وطريقة تحقيق ذلك، البافاري من أفضل أندية أوروبا ويعج بالمواهب”.

مواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند

وأردف: “أتطلع للعمل مع لاعبي بايرن، لا يوجد أي اختبار أكبر من بدء المهمة بمواجهة بوروسيا دورتموند، فهي الموقعة الأكبر في الدوري الألماني”.

واختتم توخيل تصريحاته قائلًا: “مواجهة دورتموند حماسية للغاية بسبب تعثر بايرن في الجدول، بجانب الموسم الاستثنائي للخصم، لكن هذا لن يمنعنا من إنجاز المهمة”.