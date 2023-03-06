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الريدز يستعد لمواجهة بورنموث السبت المقبل

مدرب ليفربول يُحذر رغم الفوز بسباعية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
مدرب ليفربول يُحذر رغم الفوز بسباعية
المواطن - فريق التحرير

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حذر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، من مواجهة نادي بورنموث السبت المقبل في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي، رغم الفوز بسباعية على مانشستر يونايتد أمس.

وتحدث كلوب قائلًا: “فوزنا على مانشستر يونايتد كان استثنائي، هذه المباراة لا يُمكن وصفها، وأُحذر من مواجهة بورنموث لأنه أرهق آرسنال كثيرًا حتى تمكن الأخير من الفوز عليه”.

وأضاف كلوب: “لا أتمنى لأي مدرب قادم لتدريب الريدز بأن يهزم مانشستر يونايتد بهذه النتيجة مثلي، أريد أن أحقق هذه النتيجة فقط وتكون باسمي”.

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول مفاجأة تاريخية بالفوز على ضيفه وجاره مانشستر يونايتد بسباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول يُمتع بسباعية

وبدأ اللاعب الهولندي كودي جاكبو السجل التهديفي للريدز محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ43 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، انفجر الريدز تهديفيًّا ليضيف اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ47.

ثم واصل الهولندي جاكبو التألق ليضيف الثالث لـ ليفربول والثاني شخصيًّا له في المباراة، لتُصبح النتيجة 3/ 0 للريدز.

وانهارت دفاعات فريق مانشستر يونايتد، ليسجل المصري محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ويُصبح رصيده من الأهداف 128 هدفًا مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

وعاد داروين نونيز ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جوردان هندرسون.

ثم واصل صلاح التألق ليسجل ثاني أهدافه الشخصية والسادس للريدز بالدقيقة الـ83 ليُصبح رصيده 129 هدفًا ويُصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وعند حلول الدقيقة الـ88، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إضافة الهدف السابع للريدز، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بسباعية دون رد.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 42 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مان يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.

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