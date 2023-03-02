مدرب ليفربول يُهدد مانشستر يونايتد

هدد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول في ليفربول، نادي مانشستر يونايتد وذلك قبل مواجهة الغريمين مساء الأحد المقبل في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحدث كلوب بعد الفوز على وولفرهامبتون أمس الأربعاء في الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي قائلًا: ” اللاعبون بحثوا عن الفوز وكان من المهم أن نبحث عن رد الفعل بعد الخسارة القاسية أمام نادي ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا”.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وأضاف كلوب: “مواجهة مان يونايتد؟، ستكون مواجهة قوية سنقاتل أمامهم وسوف نسعى للفوز لا شك في ذلك، رغم أن المواجهة صعبة لأن مانشستر يونايتد في أفضل مستوياته حاليًا”.

وفي مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون أمس، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم الهولندي فيرجيل فان دايك بالهدف الأول لـ ليفربول من ضربة رأسية في الدقيقة الـ73.

صلاح يُبدع أمام وولفرهامبتون

وبعدها بـ 4 دقائق سجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب اليوناني تسميكاس.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 39 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق وولفرهامبتون عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مباراة الريدز ضد مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد معقل الريدو مساء الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.