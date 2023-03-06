مدرب مانشستر يونايتد يُهاجم لاعبيه بعد سباعية ليفربول : فقدوا عقلهم !

هاجم المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، لاعبي اليونايتد بعد الخسارة مساء الأحد بنتيجة 7/ 0 أمام ليفربول في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج بعد المباراة قائلًا: “خسرنا بشكل مهين للغاية، المشكلة أن اللاعبين لم ينفذوا الخطة التي وضعتها، لقد خذلنا الجماهير أنا أسف”.

وتابع تين هاج: “لاعبو اليونايتد كانوا فاقدين لعقلهم!”.

وبدأ اللاعب الهولندي كودي جاكبو السجل التهديفي للريدز محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ43 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، انفجر الريدز تهديفيًّا ليضيف اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ47.

سباعية تُسقط مانشستر يونايتد

ثم واصل الهولندي جاكبو التألق ليضيف الثالث لـ ليفربول والثاني شخصيًّا له في المباراة، لتُصبح النتيجة 3/ 0 للريدز.

وانهارت دفاعات فريق مانشستر يونايتد، ليسجل المصري محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ويُصبح رصيده من الأهداف 128 هدفًا مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

وعاد داروين نونيز ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جوردان هندرسون.

ثم واصل صلاح التألق ليسجل ثاني أهدافه الشخصية والسادس للريدز بالدقيقة الـ83 ليُصبح رصيده 129 هدفًا ويُصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وعند حلول الدقيقة الـ88، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إضافة الهدف السابع للريدز، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بسباعية دون رد.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 42 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مان يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.