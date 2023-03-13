مدني الدمام يخمد حريقًا اندلع في مستودع دون إصابات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق اندلع في مستودع بالدمام.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات.

ونشرت الدفاع المدني صورًا تظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، الذي أدى إلى حدوث أضرار مادية.