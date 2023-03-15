مدني الدمام يُخمد حريقًا في معرض سيارات بضاحية الملك فهد

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق اندلع في أحد معارض السيارات بحي ضاحية الملك فهد.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، وما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق.

على جانب آخر ، تمكنت فرق الدفاع المدني في الأفلاج من إنقاذ 6 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم على طريق الرياض.