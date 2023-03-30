مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين في حي بدر

تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم الخميس، من إخماد حريق جزئي بموقع للتخزين في حي بدر.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الرياض أخمد حريقًا جزئيًا في موقع للتخزين بحي بدر، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

حريق بتشليح الحائر

يذكر أن فرق الدفاع المدني في الرياض أخمدت أمس حريقًا في تشليح الحائر، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات عنه.