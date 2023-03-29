مدني الرياض يخمد حريقًا في تشليح الحائر

تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريقٍ في تشليح الحائر.

وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني أن عمليات التبريد لا تزال مستمرة، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.