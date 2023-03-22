شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني 25 ألف طالب ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات طقس مستقر على معظم المناطق ورياح نشطة بالشرقية فئران بحجم القطط تغزو شوارع بريطانيا تدشين ديوانية الأعمال لخدمة قطاع الأعمال وأصحاب المشاريع في حفر الباطن وفاة وإصابة 13 شخصًا بحمى ماربورج في تنزانيا
تمكن الفريق المدني في المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق جزئي في غرفة بمبنى سكني.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن فرق الدفاع المدني منعت امتداد الحريق لكامل المبنى، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
ونشرت الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.