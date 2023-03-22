مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني

تمكن الفريق المدني في المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق جزئي في غرفة بمبنى سكني.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن فرق الدفاع المدني منعت امتداد الحريق لكامل المبنى، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

ونشرت الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.