مدني تبوك يباشر حريقًا جزئيًا في ناقلة وقود

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حريقًا جزئيًا نشب في ناقلة وقود بمنطقة تبوك.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا جزئيًا في ناقلة وقود، مؤكدة تنفيذ الجانب الوقائي، فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات.

ونشرت الدفاع المدني صورًا تظهر مجهودات الدفاع المدني لإخماد الحريق.