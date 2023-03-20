مدني جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي يخرف

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انتشل مدني جازان شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي يخرف في محافظة الريث، وذلك بمساندة الفرق التطوعية.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا من جهود رجالها بجازان للبحث عن مفقودي السيول في محافظة الريث، لافتة إلى أنه تم انتشال شخص غرق في مجرى سيل بوادي يخرف في محافظة الريث، وذلك بمساندة الفرق التطوعية، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.
ولا يزال يواصل مدني جازان جهوده المضنية في أعمال البحث عن مفقودي محافظتي صبيا والريث.
وشهدت منطقة جازان الأيام الماضية، هطول للأمطار الغزيرة وجريان للسيول خاصة محافظتي صبيا والريث.