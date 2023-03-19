مدني جازان يواصل البحث عن مفقودي صبيا والريث

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لا يزال يواصل مدني جازان جهوده المضنية في أعمال البحث عن مفقودي محافظتي صبيا والريث.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صورًا من أعمال البحث عن مفقودي محافظتي صبيا والريث.
وشهدت منطقة جازان الأيام الماضية، هطول للأمطار الغزيرة وجريان للسيول خاصة محافظتي صبيا والريث.
وفي حادثة مؤلمة، شهدت قرية مُشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أمام أنظار والدهم، بعد أن جرفت السيول مركبتهم أثناء عودتهم الاثنين الماضي.
كما باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان الأيام الماضية، البحث عن مفقودين جرفتهم السيول بمحافظتي صبيا، والريث.