مدني حائل يخمد حريقًا نشب في شقة سكنية

تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة حائل، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في شقة بعمارة سكنية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر، أن الحريق الذي نشب بالشقة لم يسفر عن أي إصابات.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني صورًا أثناء إخماد الحريق.