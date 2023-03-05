مدني حريملاء يخمد حريقًا في مستودع المسابقات: لقاء الفيحاء والهلال 4 أبريل التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في مسائل العمرة النصر الأكثر استحواذًا بالجولة الـ19 مخاوف من انتشار سرطان غبار الزلزال في تركيا كيفية مغادرة مجموعات واتساب دون إحراج بوسكيتس يُفاضل بين إنتر ميامي والعرض السعودي ضبط مواطن بحوزته 105 أقراص من الإمفيتامين أسعار الحبحب في جازان تصل 30 ريالًا للحبة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن رجالها بحريملاء أخمدوا حريقًا في أجزاء من مستودع تابع لأحد المصانع بمركز ملهم.
ونشرت إدارة الدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر”، صورتين من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات جراءه.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.