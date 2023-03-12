مدني خميس مشيط يخمد حريقًا في محال تجارية

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن رجالها بخميس مشيط أخمدوا حريقًا في محال تجارية بحي الخالدية.
ونشرت إدارة الدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر”، صورة من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.