مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
أخمد الدفاع المدني في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، حريقًا شب في مستودع بحي زهرة العمرة.
ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لقطات تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.
وأوضح الدفاع المدني، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.
وأمس الاثنين، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إخماد حريق اندلع في مستودع بالدمام، دون وقوع إصابات.
ونشر الدفاع المدني صورًا تظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، الذي أدى إلى حدوث أضرار مادية.