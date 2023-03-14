مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات

أخمد الدفاع المدني في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، حريقًا شب في مستودع بحي زهرة العمرة.

إخماد الحريق

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لقطات تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأوضح الدفاع المدني، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

حريق سابق

وأمس الاثنين، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إخماد حريق اندلع في مستودع بالدمام، دون وقوع إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورًا تظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، الذي أدى إلى حدوث أضرار مادية.