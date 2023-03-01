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أطلقت شعار السلامة هدف ووقاية لتعزيز الوعي بالمشاركة المجتمعية

مديرية الدفاع المدني تحتفل بيومها العالمي وإنجازاتها بالمملكة في أرقام

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
مديرية الدفاع المدني تحتفل بيومها العالمي وإنجازاتها بالمملكة في أرقام
المواطن - فريق التحرير

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تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة هدف ووقاية”، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام, بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة وتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر والتدابير الوقائية، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات.

إنجازات بالأرقام

ونشرت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يضح إنجازات وتضحيات رجال الدفاع المدني خلال عام 2022، حيث قامت بتدشين المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي، بالإضافة إلى حصول فريق البحث والإنقاذ السعودي على شهادة إعادة التصنيف الدولي لفئة الثقيل.

إلى جانب ذلك نظمت الدفاع المدني المؤتمر العملي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ، كما أصدرت 496.353 ترخيصًا للمنشآت وقامت بـ 497.946 دولة تفتيشية ، و53.615 عملية إنقاذ ، و48.244 عملية إطفاء.

جهود رجال المدني

وتمثل المناسبة حدثًا عالميًا للتعريف بجهود رجال الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتضحياتهم في حفظ الأرواح والممتلكات، وتوجيه رسائل توعوية لفئات وشرائح المجتمع كافة، من خلال الفعاليات المتنوعة، وكيفية تجنب المخاطر وتوفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية منها وتعزيز مفهوم الحماية.

 

 

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