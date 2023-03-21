مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن التعامل سيكون بحزم مع مرتكبي الظواهر السلبية خاصة التسول، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ جميع المنسوبين بمكونات خطة أمن العمرة.

📹 | مدير الأمن العام:

ساحات الحرم للعبادة، وسنتعامل بحزم مع الظواهر السلبية، ومنها التسول. pic.twitter.com/bxgQUaWvRt — الأمن العام (@security_gov) March 21, 2023

ولفت الفريق البسامي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوة أمن الحج لعام 1444هـ الخاص باستعراض خطة شهر رمضان، أنه سيطبق النظام بكل صرامة على مرتكبي الظواهر السلبية، مؤكدًا أن المسجد الحرام مخصص للعبادة فقط.

حجز موعد العمرة

واستطرد أنه يتطلب لأداء العمرة حجز موعد في تطبيق توكلنا أو نسك، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة والتي تأتي بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

وأوضح البسامي أن الأعداد متاحة وكافية جدًا، والمطلوب من ضيوف الرحمن هو التقيد بالمواعيد لأنها جزء من التنظيم.