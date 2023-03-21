أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام
أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن التعامل سيكون بحزم مع مرتكبي الظواهر السلبية خاصة التسول، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ جميع المنسوبين بمكونات خطة أمن العمرة.
📹 | مدير الأمن العام:
ساحات الحرم للعبادة، وسنتعامل بحزم مع الظواهر السلبية، ومنها التسول. pic.twitter.com/bxgQUaWvRt
— الأمن العام (@security_gov) March 21, 2023
ولفت الفريق البسامي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوة أمن الحج لعام 1444هـ الخاص باستعراض خطة شهر رمضان، أنه سيطبق النظام بكل صرامة على مرتكبي الظواهر السلبية، مؤكدًا أن المسجد الحرام مخصص للعبادة فقط.
واستطرد أنه يتطلب لأداء العمرة حجز موعد في تطبيق توكلنا أو نسك، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة والتي تأتي بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.
وأوضح البسامي أن الأعداد متاحة وكافية جدًا، والمطلوب من ضيوف الرحمن هو التقيد بالمواعيد لأنها جزء من التنظيم.