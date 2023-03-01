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الصين ترد بقوة بشأن تلك المزاعم

مدير الإف بي آي يحسم جدل نشأة كورونا

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
مدير الإف بي آي يحسم جدل نشأة كورونا
المواطن - فريق التحرير

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رجح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” كريستوفر راي، أن يكون فيروس كورونا الذي سبب جائحة عالمية على مدار سنوات قد تسرب من معمل صيني حكومي.

منشأ الوباء

وقال راي لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن الـ”إف بي آي” قيمت منشأ الوباء، وخلصت إلى أنه على الأرجح يعود إلى حادث معملي في ووهان، المدينة الواقعة وسط الصين التي ظهر بها المرض لأول مرة أواخر عام 2019.

وتابع المسؤول الأمريكي في المقابلة التي جرت أمس الثلاثاء: “هنا نتحدث عن تسرب محتمل من معمل يعود إلى الحكومة الصينية”.

واتهم راي بكين بـ”محاولة إفشال وتشويش ما تقوم الحكومة الأمريكية وشركاؤها المقربون”، في إطار التحقيقات من أجل كشف أصل وباء كوفيد 19، الذي شل اقتصاد العالم لفترة ليست بالقصيرة.

تهديدات بيولوجية

وأضاف: “مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه متخصصون يركزون على مخاطر التهديدات البيولوجية، التي تشمل أشياء مثل الفيروسات الجديدة على غرار كورونا، والمخاوف من أنها في الأيدي الخطأ”.

وتعد هذه التصريحات أول تعليق علني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن كيفية ظهور فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 6.8 مليون شخص حول العالم.

تسريب الفيروس

وتتناغم تصريحات راي مع تقييم وزارة الطاقة الأمريكية، الذي أشار بثقة منخفضة إلى أن الوباء بدأ بتسريب فيروس من مختبر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه لا يوجد إجماع في مجتمع الاستخبارات الأمريكية بشأن أصل الفيروس.

رد الصين

أعلنت بكين، أمس الثلاثاء، أنها كانت منفتحة وتتميز بالشفافية في بحثها عن أصول جائحة “كوفيد 19″، رافضة الانتقادات الأمريكية التي وصفتها بأنها تسييس للأمر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ ماو للصحفيين، إن الصين شاركت معظم البيانات ونتائج الأبحاث بشأن الفيروس وقدمت مساهمات مهمة.

أضافت ردًا على تعليقات من واشنطن تفيد أن بكين لم تتعاون بالكامل: “تسييس قضية أصول الفيروس لن يشوه صورة الصين، لكنه سيضر فقط مصداقية الولايات المتحدة”.

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