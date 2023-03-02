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مدير جوازات الرياض اللواء محمد السعد في ذمة الله

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
مدير جوازات الرياض اللواء محمد السعد في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد مدير جوازات الرياض.

وسيصلى عليه اليوم الخميس بعد صلاة العصر بمشيئة الله في مسجد الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسوف يدفن في مقبرة المنصورية وسيكون العزاء في منزله، رحمه الله، بحي الشفاء من العصر إلى العشاء.

المواطن“، تتقدم بخالص العزاء لأسرة اللواء محمد السعد، وتدعو الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

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