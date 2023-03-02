مدير جوازات الرياض اللواء محمد السعد في ذمة الله مساعد الداود رئيساً تنفيذياً لـ«مطارات الرياض» ملاحقة يوتيوب قضائياً بسبب جمع بيانات الأطفال حقيبة ناسفة ترفع الطوارئ بمطار أمريكي رفع أسعار البنزين في مصر حالات تسمم مريبة بين مئات الطالبات الإيرانيات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انطلاق اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين وظائف بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن اليوم.. الإعلان عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتوكلنا خدمات
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد مدير جوازات الرياض.
وسيصلى عليه اليوم الخميس بعد صلاة العصر بمشيئة الله في مسجد الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسوف يدفن في مقبرة المنصورية وسيكون العزاء في منزله، رحمه الله، بحي الشفاء من العصر إلى العشاء.
“المواطن“، تتقدم بخالص العزاء لأسرة اللواء محمد السعد، وتدعو الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.