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في مباراة بوليفيا الودية

مدير منتخب السعودية يفسر لقطته الجدلية أثناء مصافحة هيرفي رينارد

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
مدير منتخب السعودية يفسر لقطته الجدلية أثناء مصافحة هيرفي رينارد
المواطن - فريق التحرير

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خرج حسين الصادق، مدير منتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن صمته، مفسرًا لقطته التي أثارت الجدل مع المدرب السابق للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد وذلك أثناء مصافحة الأخير للأول قبل انطلاق مباراة المنتخب السعودي وبوليفيا الودية أمس الثلاثاء.

وقال حسين الصادق في برنامج “أكشن مع وليد”: “علاقتي مع رينارد أكثر من رائعة، لكنني لم أنتبه لوجوده فعندما انتبهت صافحته”.

اللقطة التي أثارت الجدل بلقاء السعودية ضد بوليفيا

وكانت عدسات الكاميرا التقطت رينارد وهو يصافح الجالسين على دكة بدلاء المنتخب السعودي، وظهر حسين الصادق وهو شارد ولم يقف أثناء مصافحة المدرب الفرنسي على غرار باقي أعضاء الجهاز الفني؛ مما أثار الجدل حول وجود مشكلة بينهما أو غضب من الصادق تجاه المدرب الفرنسي.

وحقق المدرب هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لـ منتخب السعودية، أرقامًا جيدة مع الأخضر خلال 3 سنوات و206 أيام، تولى فيهم مسؤولية تدريب الأخضر منذ يوليو من عام 2019 حتى مارس 2023.

هيرفي رينارد وحسين الصادق

أرقام رينارد مع الأخضر

المدرب رينارد خاض مع الأخضر 21 مباراة ما بين ودية ورسمية حقق الفوز في 14 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات، وسجّل الأخضر تحت قيادته 37 هدفًا وسكنت شباكه 15 هدفًا.

واحتل منتخب السعودية مع رينارد المركز الرابع في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بقطر، حيث فاز على منتخب الأرجنتين وخسر من منتخبي بولندا والمكسيك.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف كواليس رحيل المدرب هيرفي رينارد عن قيادة المنتخب السعودي الأول بعد نهاية مباراة بوليفيا الودية.

وتحدث المسحل لـ قناة SSC قائلًا: “المدرب الفرنسي كان وصله عرض من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، نتوجه بالشكر له فقد ساهم في صعود الأخضر من التصنيف رقم 70 إلى التصنيف رقم في الفيفا، ولا نستطيع إجباره على البقاء”.

وأضاف المسحل: “رينارد كان أبلغني برغبته في الرحيل عن الأخضر قبل 4 أيام من بدء معسكر جدة، وطلبت منه التفكير جيدًا قبل أن يتخذ قراره النهائي وهو أبلغني بأنه مُصر على الرحيل”.

 

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