Icon

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون Icon تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد Icon تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة Icon بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين Icon تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا Icon انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية Icon مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر Icon خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم Icon عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
يطلق على هذا الحدث اسم Tonca

مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعاقب مدينة في إيطاليا المذنبين، لاسيما من السياسيين، عبر وضعهم في قفص وإغراقهم في النهر!

إغراق سريع

وعلى الرغم من أنه مجرد “إغراق” سريع بهدف المرح، فإنها تستعمله كعقاب بدلًا من طرد شخص ما ارتكب خطأ معينًا، وفقًا للعربية نت.

ويُطلق على هذا الحدث المائي الساحر اسم “Tonca”، وهو جزء من احتفالات Vigilian التي تقيمها مدينة ترينتو الإيطالية كل عام في النصف الثاني من شهر يونيو.

وتهدف هذه المراسيم إلى محاكمة شخصيات مشهورة ارتكبت أخطاء على مدار العام، لكن الساسة يشكلون الفئة الأهم، وتستهدفهم هذه الطقوس إلى حد كبير تكفيرًا عن أخطائهم.

عقاب تاريخي

من المعروف أن Tonca، وهو حدث تقليدي في المدينة، يقام كل عام في يوم الأحد الأخير قبل 26 يونيو، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه الاحتفالات.

وقد وقع العام الماضي في 19 يونيو، وأُدِين 6 أشخاص، في حين تم إنقاذ 5 من الغطس في نهر أديجي.

إلى ذلك، يعدّ غمر الناس في النهر ضمن قفص، محاكاة ساخرة لعقاب تاريخي استخدم في معظم الألفية الماضية لأولئك الذين أُدِينوا بارتكاب أخطاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد
السعودية اليوم

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي...

السعودية اليوم
رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي...

الملك سلمان
التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال

آخر الاخبار
مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس
العالم

مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس

العالم
مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية وبعد أكثر من ساعة كانت المفاجأة
السعودية اليوم

مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية...

السعودية اليوم
عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا
العالم

عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية...

العالم
الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد
السعودية اليوم

الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني
آخر الاخبار

المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم...

آخر الاخبار