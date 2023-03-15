مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر

تعاقب مدينة في إيطاليا المذنبين، لاسيما من السياسيين، عبر وضعهم في قفص وإغراقهم في النهر!

إغراق سريع

وعلى الرغم من أنه مجرد “إغراق” سريع بهدف المرح، فإنها تستعمله كعقاب بدلًا من طرد شخص ما ارتكب خطأ معينًا، وفقًا للعربية نت.

ويُطلق على هذا الحدث المائي الساحر اسم “Tonca”، وهو جزء من احتفالات Vigilian التي تقيمها مدينة ترينتو الإيطالية كل عام في النصف الثاني من شهر يونيو.

وتهدف هذه المراسيم إلى محاكمة شخصيات مشهورة ارتكبت أخطاء على مدار العام، لكن الساسة يشكلون الفئة الأهم، وتستهدفهم هذه الطقوس إلى حد كبير تكفيرًا عن أخطائهم.

عقاب تاريخي

من المعروف أن Tonca، وهو حدث تقليدي في المدينة، يقام كل عام في يوم الأحد الأخير قبل 26 يونيو، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه الاحتفالات.

وقد وقع العام الماضي في 19 يونيو، وأُدِين 6 أشخاص، في حين تم إنقاذ 5 من الغطس في نهر أديجي.

إلى ذلك، يعدّ غمر الناس في النهر ضمن قفص، محاكاة ساخرة لعقاب تاريخي استخدم في معظم الألفية الماضية لأولئك الذين أُدِينوا بارتكاب أخطاء.