القبض على مواطن بحوزته 47 كجم قات في جازان مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ضيافة الشيخ محمد بن زايد الغذاء والدواء: 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب لاستخدام سماعات الأذن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من المغرب للمملكة 7 خطوات لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب صور الواتساب أكثر من 33% من السعوديين يعانون من السمنة المفرطة زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.8 درجة انخفاض أرباح أسمنت حائل بنسبة 61 % خلال 2022
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).