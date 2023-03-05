مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

تقني الفسيولوجيا العصبية. أخصائي إدارة مشاريع (إدارة المشاريع المؤسسي). فني رعاية مرضى. أخصائي تمريض. والمزيد …

طريقة التقديم: