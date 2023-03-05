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للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. تقني الفسيولوجيا العصبية.
  2. أخصائي إدارة مشاريع (إدارة المشاريع المؤسسي).
  3. فني رعاية مرضى.
  4. أخصائي تمريض.
  5. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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