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مذكرة تفاهم بين المملكة وموزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
مذكرة تفاهم بين المملكة وموزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية
المواطن - واس

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وقعت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمهورية موزمبيق ممثلة في وزارة الزراعة والتنمية الريفية، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والتنمية الريفية بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي على هامش زيارته الرسمية للمملكة، حيث وقع المذكرة كل من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزمبيق سيلسو اسماعيل كوهيا.

الزراعة والتنمية الريفية

وتشمل المذكرة، التعاون في المجالات الزراعية، والتنمية الريفية وبخاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية وإنتاج الدواجن، وتربية المواشي والري، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والتقنية الحيوية، وبناء القدرات، وكذلك التعاون في الأعمال الزراعية والبيطرية، وتعزيز الاستثمار الزراعي في موزمبيق.

ووفقًا للمذكرة، فقد اتفق الطرفان على آلية تنفيذ التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في البلدين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل متخصصًا لإعداد برامج تنفيذية لتطوير مجالات التعاون المشترك، على تعقد اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عكفت خلال الفترة الماضية على إبرام وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المحلية والدولية؛ بهدف تعزيز حماية البيئة والمحافظة عليها، وتعزيز مجالات التعاون المشتركة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة والعمل على استدامتها في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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