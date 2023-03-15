مذكرة تفاهم لإطلاق القطار السياحي الفاخر للمرة الأولى بالشرق الأوسط

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة أرسنال الإيطالية، لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، للمساهمة في إثراء القطاع السياحي وتوفير خيارات سفر جديدة لمختلف شرائح العملاء.
وستتولى “سار” جميع الخدمات التشغيلية؛ والمتمثلة في أعمال التشغيل وتوافر القاطرات، وإمدادات الطاقة، وإدارة العلاقة مع الموردين، إلى جانب أعمال النظافة، والصيانة، وتأمين المسار، والتزويد بالوقود، وجميع خدمات الضيافة المصاحبة أثناء الرحلة.
في المقابل، تتولى مجموعة أرسنال جميع خدمات ما قبل الافتتاح والمتمثلة في تصنيع عربات القطار، التسويق للمشروع، أنظمة تكنولوجيا المعلومات، توفير خدمات الضيافة وخدمات الحجز، تحديد مسار الرحلة وغيرها.