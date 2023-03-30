Icon

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام Icon ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل Icon القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض Icon موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من خلال تقديم خدمات استشارية

مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع منطقة المرسى

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع منطقة المرسى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقعت شركة وسط جدة للتطوير – إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس لمشروع وسط جدة – مع مجموعة كورينثيا، اليوم، مذكرة تفاهم لبحث سُبل التعاون في تقديم خدمات استشارية لتطوير وتشغيل مشاريع ضمن منطقة المرسى في مشروع وسط جدة.

مرسى بمواصفات عالمية

وتضم المنطقة التي سيتم تطويرها مرسى بمواصفات عالمية مجهز للقوارب واليخوت – يمثل بوابة المشروع على ساحل البحر الأحمر- ، وتوفر نمط الحياة الشاطئية والبحرية للسكان، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية للضيافة ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، أن العمل مع شركائنا الآخرين والعملاء على حد سواء يتم بأعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والابتكار والاستدامة البيئية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم