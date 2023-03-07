مذكرة تفاهم لتعزيز كفاءة خدمات الطاقة المقدمة في الحرمين

في خطوة إيجابية لتعظيم الشراكات بين رئاسة الحرمين الشريفين والوزارات، وقعت الرئاسة مع وزارة الطاقة، مذكرة تفاهم في مجال السلامة والصحة المهنية، تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وصولاً إلى تطوير أفضل المعايير والممارسات للوصول لعمليات تشغيلية آمنة، في الحرمين الشريفين لتعزيز سلامة الأفراد، من العاملين وقاصدي الحرمين الشريفين، وحماية المنشآت، وتحقيق أعلى معايير الجودة وفق استراتيجية ترمي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الرئيس العام، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الطاقة، ستسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

لخدمة ضيوف الرحمن

من جهته، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، تأتي انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر تعزيزا لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وبذل أقصى الجهود والإمكانات لهم لتأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على أهمية التعاون مع وزارة الطاقة، التي تقود منظومة متكاملة من الجهات، التي تعمل باحترافية ومهنية عالية، موضحاً أن هذا التعاون سينعكس على تحسين العمليات التشغيلية ذات العلاقة بخدمات الطاقة في الحرمين، وفي المواقع التابعة للرئاسة، ويدعم جهود رفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة، وذلك للارتقاء بها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووقّع مذكرة التفاهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس العام، وذلك في مقر وزارة الطاقة بالرياض.

وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين على إيجاد مؤشرات أداء وقياس، دقيقة وفعالة، لأنظمة السلامة في مواقع الرئاسة، والعمل على إعداد التقويم الدوري لمستوى السلامة والصحة المهنية، والقدرة على اكتشاف الثغرات وسد الفجوات بهدف تحقيق التقدم في مجالات تعزيز السلامة وإدارة الحوادث، والإعداد المشترك للوائح السلامة في هذا المجال، والعمل على تحديد المعايير والمسؤوليات الخاصة بتهيئة المواقع، بشكلٍ يوفر الحماية للحرمين الشريفين، مع العمل المشترك لبناء القدرات عن طريق تبادل المعرفة، والتنسيق لتحديد المخاطر وتقييمها ومواجهتها.

تعزيز مجال السلامة والصحة المهنية

وكان الرئيس العام قد اجتمع مع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وذلك بمقر الوزارة بالرياض، مؤكدا على دور وزارة الطاقة في تعزيز مجال السلامة والصحة المهنية بما يحقق المصلحة العامة في الحرمين الشريفين، وعلى حرصه على تعزيز التعاون وبناء القدرات عن طريق تبادل المعرفة بين الطرفين.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الوزارة مع الرئاسة في مراجعة وسائل وإجراءات وتدابير السلامة والصحة المهنية، المتوفرة في المواقع التابعة للرئاسة، والمشاركة في تطوير وتعزيز بناء بيئة عمل آمنة فيها، وتطوير وتطبيق منهجية معتمدة للإنذار المبكر، تشمل؛ المراقبة، والتنبؤ، والرصد، والإبلاغ عن مخالفات السلامة والصحة المهنية، والحوادث والحالات الطارئة، وعدم الالتزام بقواعد السلامة، مع التنسيق في هذا مع الجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.