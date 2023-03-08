مذنب نادر في طريقه نحو الأرض

جامعة الإمام تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا 1000 حالة تسمم بين الفتيات بمدارس إيران أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم هدف يعلن تقديم 2585 فرصة تدريبية عبر تمهير تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة لمدة عام اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام توقعات بهطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق مدني حائل يخمد حريقًا نشب في شقة سكنية تركي بن طلال ينصف مواطنًا شرح مظلمته في تغريدة
كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن مذنب نادر جدًا يقترب من الأرض وسيكون مرئيًا بالعين المجردة، وستتم مشاهدته لأول مرة قبل 80 ألف عام.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المذنب، الذي يعرف رسميا باسم “C/2023 A3″، تم توثيقه في 22 فبراير الماضي بواسطة أربعة تلسكوبات في جنوب أفريقيا وتشيلي وهاواي.
وأضافت أن هذا المذنب شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام، أي منذ أن غادر البشر القدامى أفريقيا.
وأشارت إلى أن “C/2023 A3” يتحرك بسرعة 290 ألف كيلومتر في الساعة بين زحل والمشتري، وسيقترب من الشمس في سبتمبر 2024.
وبعدها بنحو شهر، سيصل المذنب النادر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وبالتحديد في 13 أكتوبر.
وأوضحت “ديلي ميل” أن العلماء لا يعرفون الكثير عن هذا المذنب، لكن البيانات تشير إلى أنه جسم كبير جدًا، وسيكون مرئيًا بالعين المجردة في السماء عند اقترابه من الأرض.
وفي هذا الصدد، قال كويشينغ زانغ من جامعة بنسلفانيا إن الظروف مواتية للغاية لهذا المذنب، وأوضح أنه سيكون أكثر سطوعَا بحوالي 100 مرة من المذنب الأخضر، الذي أذهل العالم في فبراير.