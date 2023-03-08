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شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام

مذنب نادر في طريقه نحو الأرض

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
مذنب نادر في طريقه نحو الأرض
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن مذنب نادر جدًا يقترب من الأرض وسيكون مرئيًا بالعين المجردة، وستتم مشاهدته لأول مرة قبل 80 ألف عام.

مذنب نادر

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المذنب، الذي يعرف رسميا باسم “C/2023 A3″، تم توثيقه في 22 فبراير الماضي بواسطة أربعة تلسكوبات في جنوب أفريقيا وتشيلي وهاواي.

وأضافت أن هذا المذنب شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام، أي منذ أن غادر البشر القدامى أفريقيا.

موعد وصوله للأرض

وأشارت إلى أن “C/2023 A3” يتحرك بسرعة 290 ألف كيلومتر في الساعة بين زحل والمشتري، وسيقترب من الشمس في سبتمبر 2024.

وبعدها بنحو شهر، سيصل المذنب النادر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وبالتحديد في 13 أكتوبر.

سيذهل العالم

وأوضحت “ديلي ميل” أن العلماء لا يعرفون الكثير عن هذا المذنب، لكن البيانات تشير إلى أنه جسم كبير جدًا، وسيكون مرئيًا بالعين المجردة في السماء عند اقترابه من الأرض.

وفي هذا الصدد، قال كويشينغ زانغ من جامعة بنسلفانيا إن الظروف مواتية للغاية لهذا المذنب، وأوضح أنه سيكون أكثر سطوعَا بحوالي 100 مرة من المذنب الأخضر، الذي أذهل العالم في فبراير.

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