مذيعة أمريكية تفقد الوعي على الهواء مباشرة

انتشرت على مواقع التواصل لقطات مرعبة تظهر مذيعة، وقد رفعت عينيها إلى أعلى قبل أن تسقط على الطاولة ثم أرضًا.

KCAL meteorologist Alissa Carlson

Schwartz collapse on air pic.twitter.com/7q8GXhX4IR — jinyoJr (@JinyoJr) March 18, 2023

ماذا حدث؟

فقد كانت أليسا كارلسون شوارتز، خبيرة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس في سي بي إس في لوس أنجلوس، على وشك أن تقدم تقريرها السابعة صباحًا، حيث تشرح فيه لسكان المدينة أحوال الطقس عندما تغير لون وجهها إلى الأصفر بينما كانت تحاول التقاط أنفاسها، وفي الوقت نفسه كان زملاؤها يتجاذبون أطراف الحديث بين الأقسام.

وحاولت شوارتز في البداية الحفاظ على ابتسامتها ولكن قبل أن تبدأ حتى في توقعها للطقس، انقلبت عيناها إلى أعلى، وسقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة ثم خانتها ساقاها وسقطت بقوة على الأرض في بث تلفزيوني مباشر.

ولا يبدو أن زملاءها قد لاحظوا أن شوارتز قد أغمي عليها في البداية، حيث توجهت زميلتها مباشرة إليها قائلة: أليسا، هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وبعد ثوانٍ استوعبت الأمر.

واقعة مماثلة

ولاحقًا قالت أليسا عبر الفيسبوك إن صحتها تحسنت، لكن حادثة مماثلة وقعت في عام 2014 أثناء عملها في محطة أخرى، حيث كانت تعمل نيابة عن أحد زملائها المتغيبين وفجأة تقيأت في منتصف البث، وبعد رؤية الطبيب، اكتشفت أن لديها مشكلة في صمام القلب.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت نوبة إغمائها مرتبطة بمشاكل قلبية سابقة لها، علمًا بأن أمراض القلب هي القاتل الأول في الولايات المتحدة ويمكن أن تظهر مع مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك آلام الصدر وآلام المعدة والتعرق وآلام الساق والذراع والتعب الشديد، من بين أمور أخرى.