مراد باتنا يؤجل تحطيم غروهي لرقمين قياسيين

حرم نجم فريق الفتح، المغربي مراد باتنا، حارس مرمى الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي من تحطيم رقمين قياسيين في دوري روشن السعودي.

فوز الاتحاد ضد الفتح

لعب الفتح ضد الاتحاد بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بنتيجة 5\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن أقرب منافسيه النصر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

باتنا يعطل غروهي

وكان غروهي قريبًا من تحطيم الرقم القياسي لحارس مرمى الاتفاق، فايز السبيعي بالحفاظ على نظافة شباكه في 8 مواجهات متتالية عام 2011، حيث كان يحتاج إلى 67 دقيقة فقط، إلا أن باتنا هز شباكه قبل نهاية الشوط الأول.

وأجل الهدف الذي سجله باتنا، كسر مارسيلو غروهي لرقم حارس مرمى الهلال السابق، محمد الدعيع، حيث يتساويان بعدد مرات الحفاظ على نظافة الشباك في موسم واحد بـ14 مرة، وهو الأكبر في موسم واحد بدوري المحترفين.

وحافظ غروهي على نظافة شباكه خلال آخر 7 مباريات متتالية لمدة 360 دقيقة، حيث يعود آخر هدف استقبله قبل باتنا، إلى الجولة الـ13، عندما سجل نجم الباطن، يوسف المزيريب في اللقاء الذي حسمه العميد بنتيجة 2\1.