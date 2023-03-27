مراسلة توقف تصوير تقريرها لتعانق ابنها على الهواء

أوقفت مراسلة تصوير تقريرها التلفزيوني بصورة مفاجئة بسبب ابنها.

إيقاف تصوير التقرير

واضطرت المراسلة أليشيا أكونا إلى إيقاف تصوير التقرير الذي تبثه قناة فوكس نيوز لتعانق ابنها بعد خروجه من مدرسته.

وتصرفت أكونا بعفوية، محتضنةً ابنها الناجي من إطلاق نار على مدرسة ثانوية بدنفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

حادث إطلاق النار

وصادفت مغادرة الابن للمبنى، الذي شهد حادث إطلاق النار، لحظات بث التقرير التلفزيوني، فما كان من المراسلة إلا أن عانقته، قائلةً: إني آسفة جدًّا.

وقالت: إنه لا يمكن وصف شعور مشاهدة ابنك وهو يخرج من مثل هذا الموقف.