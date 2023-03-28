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سيتولى بعد مباراة بوليفيا تدريب منتخب فرنسا للسيدات

مراسل SSC : ننتظر رد ياسر المسحل على قرار رينارد بالرحيل المفاجئ

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
مراسل SSC : ننتظر رد ياسر المسحل على قرار رينارد بالرحيل المفاجئ
المواطن - فريق التحرير

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قال المراسل عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات SSC: إن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سيرحل عن تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد مباراة بوليفيا الودية المقامة حاليًّا في جدة.

قرار مفاجئ

وتحدث الجميعة قائلًا: “مباراة بوليفيا اليوم هي آخر مباراة لـ رينارد مع الأخضر، المدرب الفرنسي اتخذ القرار من أجل الرحيل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات”.

وأضاف الجميعة: “نحن في انتظار ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد مباراة بوليفيا ليعطينا كافة الأجوبة عن كواليس هذا القرار المفاجئ”.

وكان الإعلامي الرياضي محمد العنزي قال: إنه يرشح المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد لتدريب المنتخب السعودي الأول في حال قرر المدرب الفرنسي عدم الاستمرار.

بديل هيرفي رينارد

وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “هناك علامات استفهام كثيرة على أداء المدرب الفرنسي مع الأخضر، وتوجد تقارير خارجية تُفيد أن رينارد يدرس الرحيل عن المنتخب السعودي”.

وأضاف العنزي: “من وجهة نظري نونو سانتو مدرب الاتحاد هو الأنسب للأخضر في حال قرر المدرب الفرنسي الرحيل، ليس عندي أي مشكلة في حال خسر الأخضر برباعية أو بخماسية في مباراة ودية بغرض الاستفادة، لكن الأخضر مع رينارد ليس له هوية، هذه هي مشكلتي”.

وفي السياق ذاته، طالبت فئات عريضة من جماهير المنتخب السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة المدرب الفرنسي، وذلك بعد الخسارة وديًّا أمام منتخب فنزويلا الجمعة الماضية.

واتفقت فئات عريضة من الجماهير بضرورة إقالة المدرب الفرنسي والاكتفاء بما قدمه للأخضر، مع تعيين المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني الحالي للأخضر الأولمبي.

 

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