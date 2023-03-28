مرتكبو جرائم حيازة مخدرات في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتورطين في جرائم حيازة مخدرات في مناطق مختلفة بالمملكة.

جرائم حيازة مخدرات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر، تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: مواطنان بحوزتهما 30 كجم من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما في محافظة بيشة.

وتابع: القبض على مواطن بحوزته 67 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها في منطقة عسير.

واستطرد: القبض على مواطن بحوزته 704 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها في منطقة جازان.

وأردف: كما تم القبض على مواطن بحوزته 7 كجم من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها، في محافظة العارضة.