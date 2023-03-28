مرتكبو جرائم حيازة مخدرات في قبضة الأمن

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتورطين في جرائم حيازة مخدرات في مناطق مختلفة بالمملكة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/7LAeR6niSr
— الأمن العام (@security_gov) March 28, 2023
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر، تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: مواطنان بحوزتهما 30 كجم من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما في محافظة بيشة.
وتابع: القبض على مواطن بحوزته 67 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها في منطقة عسير.
واستطرد: القبض على مواطن بحوزته 704 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها في منطقة جازان.
وأردف: كما تم القبض على مواطن بحوزته 7 كجم من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها، في محافظة العارضة.