نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية محمية الإمام تركي بن عبدالله تحتفي باليوم العالمي للحياة الفطرية مرتكبو جرائم سرقة وسلب في قبضة الأمن صيني اختبأ في كهف 14 عامًا بسبب سرقة 4 دولارات التعاون يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط قائد قوات التحالف: المملكة مستمرة في دعم الأشقاء اليمنيين الإمارات تطلق تأشيرة دخول المناطق الحدودية مدتها 90 يومًا بريطانيا تحذر من وصول هواء القطب الشمالي 4 مباريات غدًا في الدوري الإيطالي مذكرة تفاهم بين المملكة وموزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية
نجح رجال الأمن في عدد من مناطق المملكة في الإيقاع بعدد من المتورطين في جرائم جنائية وجرائم سطو وسلب وسرقة.
وفي التفاصيل، كشف الأمن العام، أنه تم القبض على 4 مواطنين في القصيم حيث قاموا بقيادة مركبة مستأجرة دون لوحات، وبعقد تأجيري منتهي المدة وحاولوا الفرار عند إيقافهم.
كما تم القبض على 13 مقيمًا من الجنسية الباكستانية قاموا بالنصب والاحتيال للحصول على الأرقام السرية للحسابات البنكية لضحاياهم حيث أرسلوا رسائل نصية تتضمن تعطل بيانات الضحايا وضرورة تحديثها بهدف الدخول عليها والسحب منها بالتعاون مع شخص آخر من الجنسية نفسها خارج المملكة.
وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنًا بحوزته 209 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، كما تم ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بسلب مقيمة من الجنسية الفلبينية بالقصيم.
وفي الرياض، تم ضبط مقيم من الجنسية السورية خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر محتوى مرئي لرجل أمن أثناء أداء عمله.
وألقت شرطة جازان القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر بغرض تحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.