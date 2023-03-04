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أبرزهم مقيمون من بنجلاديش وباكستان

مرتكبو جرائم سرقة وسلب في قبضة الأمن

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
مرتكبو جرائم سرقة وسلب في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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نجح رجال الأمن في عدد من مناطق المملكة في الإيقاع بعدد من المتورطين في جرائم جنائية وجرائم سطو وسلب وسرقة.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، كشف الأمن العام، أنه تم القبض على 4 مواطنين في القصيم حيث قاموا بقيادة مركبة مستأجرة دون لوحات، وبعقد تأجيري منتهي المدة وحاولوا الفرار عند إيقافهم.

كما تم القبض على 13 مقيمًا من الجنسية الباكستانية قاموا بالنصب والاحتيال للحصول على الأرقام السرية للحسابات البنكية لضحاياهم حيث أرسلوا رسائل نصية تتضمن تعطل بيانات الضحايا وضرورة تحديثها بهدف الدخول عليها والسحب منها بالتعاون مع شخص آخر من الجنسية نفسها خارج المملكة.

مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنًا بحوزته 209 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، كما تم ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بسلب مقيمة من الجنسية الفلبينية بالقصيم.

وفي الرياض، تم ضبط مقيم من الجنسية السورية خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر محتوى مرئي لرجل أمن أثناء أداء عمله.

وألقت شرطة جازان القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر بغرض تحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

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