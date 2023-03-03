Icon

ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11 Icon النصر يقلب الطاولة على الباطن وينتزع الصدارة من الاتحاد Icon مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا الجديد Icon التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز ضد الزمالك Icon فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد Icon 3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر Icon لا إصابات في حريق مستودع الصناعية الأولى بالدمام Icon لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قرار من الرئيس سلفاكير ميارديت

مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير الإعلام بجمهورية جنوب السودان، مايكل مكوي، اليوم الجمعة، عن صدور مرسوم من الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، بإقالة وزيري الدفاع والداخلية.

ولم يوضح وزير الإعلام في جنوب السودان في تصريحاته أسباب تلك الإقالة، وفقًا لتلفزيون الشرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة