مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان

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أعلن وزير الإعلام بجمهورية جنوب السودان، مايكل مكوي، اليوم الجمعة، عن صدور مرسوم من الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، بإقالة وزيري الدفاع والداخلية.
ولم يوضح وزير الإعلام في جنوب السودان في تصريحاته أسباب تلك الإقالة، وفقًا لتلفزيون الشرق.