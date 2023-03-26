مرشح بالانتخابات الرئاسية ينسحب لصالح أردوغان

تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، من منع تشتيت أصوات الكتلة المحافظة في البلاد، بعدما أقنع حزب الرفاة الجديد الذي يقوده فاتح أربكان نجل رئيس الأسبق نجم الدين أربكان، من الانضمام لتحالف الجمهور الذي يقوده الحزب الحاكم.

الانسحاب من الانتخابات

وأعلن فاتح أربكان انسحابه من الانتخابات الرئاسية، ودعم ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان ضد مرشح تحالف المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وكشف الكاتب التركي محمد بارلاس عن أسباب تراجع فاتح أربكان عن الترشح للرئاسة ودعم أردوغان، والتي تتمثل في أنه لم يجد فاتح أربكان الكثير من المؤيدين في المجتمع المحافظ، كما لم يتمكن من جمع التوكيلات بالسرعة التي أرادها ما عكس فتور شعبي تجاه ترشحه، حيث تمكن من جمع 50 ألف توكيل فقط في يومين.

تفاهمات وتوافقات

وأعلن “حزب الرفاه الجديد” الذي يترأسه فاتح أربكان نجل رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، الانضمام إلى “تحالف الشعب” وذلك بعد اجتماع عقد يوم الجمعة، مع حزب العدالة والتنمية، بعدما توصل الطرفان إلى تفاهم وتم تسليمه إلى الهيئة العليا للانتخابات بشكل رسمي.

وكان وفد من حزب العدالة والتنمية زار رئاسة حزب “الرفاه الجديد” في 11 مارس، وترأس الوفد بن علي يلدريم نائب رئيس الحزب، وأجرى مناقشات مع أربكان بهدف ضمّ حزبه إلى التحالف.

اتساع تحالف الأمة المعارض

ورغم أن الاعتقاد السائد كان يتوقع موافقة أربكان على مقترح الانضمام، لكنه أعلن في 20 مارس، أن حزبه سيخوض الانتخابات دون الانضمام إلى أي تحالف موجود، كما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا في مواجهة اتساع تحالف الأمة المعارض، المكون من 6 أحزاب، والذي يتلقى بدوره الدعم من أحزاب أخرى، منها حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي يملك كتلة انتخابية تصل إلى 6 ملايين ناخب.