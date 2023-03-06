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احتجاجًا على الانتخابات

مرشح رئاسي سابق يقود مسيرة في نيجيريا

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
مرشح رئاسي سابق يقود مسيرة في نيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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قاد المرشح السابق لانتخابات الرئاسية النيجيرية عتيق أبو بكر، الاثنين، المئات من أنصاره في احتجاج على طريقة إدارة العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية

وأجريت الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، الشهر الماضي، وفاز بها مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو.

وخرج عتيق وأعضاء بارزون في حزب الشعب الديمقراطي المعارض على رأس مسيرة من المناصرين توجهت إلى مكاتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في العاصمة الاتحادية أبوجا حيث تقدموا بالتماس ضد الانتخابات.

نتائج فرز الأصوات

وأبانت نتائج فرز الأصوات فوز تينوبو في الانتخابات التي جرت في 25 فبراير بعد حصوله على 37 بالمائة من الأصوات مقابل 29 بالمائة لعتيق، بينما حصل مرشح حزب العمال بيتر أوبي على 25 بالمائة.

لكن عتيق وأوبي رفضا النتائج ويعتزمان الطعن فيها.

وأفاد عتيق لأنصاره الذين احتشدوا خارج مكاتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قائلًا: “انتُهكت كل أحكام قانون الانتخابات الحالي. لنا الحق في الاحتجاج بموجب الدستور، ولا يمنعنا ذلك من الذهاب إلى المحكمة”.

رفض النتائج

وقدم مسؤول في حزب الشعب الديمقراطي، الالتماس إلى مسؤول في لجنة الانتخابات.

وكشف الحزب في التماسه، رفض نتيجة الانتخابات وطلب من اللجنة الانتخابية أن تشرح سبب استمرارها في إعلان النتائج بعد أن أثار الحزب مخاوف من حدوث مخالفات في أثناء فرز الأصوات.

 

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