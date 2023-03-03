Icon

الغذاء والدواء: 6 إرشادات لشراء واستخدام سماعات الأذن Icon توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة Icon الطفل السوري ربيع يحقق حلمه ويلتقي بـ كريستيانو رونالدو Icon السجن مدى الحياة لمحامٍ شهير بأمريكا قتل زوجته وابنه Icon فوز تاريخي سعودي في رالى أبو ظبي الصحراوي يسطره العالمي يزيد الراجحي Icon رابح صقر: أنا صاحب احتفال si قبل ولدنا كريستيانو رونالدو Icon طماطم ورمان بالمخدرات ضبطتها أجهزة دقيقة ومتطورة Icon السعودية تقيم علاقات دبلوماسية مع إمارة موناكو Icon روبيرتو فيرمينيو يقترب من مغادرة ليفربول Icon أمريكا ترفض تجارب إيلون ماسك لزرع رقائق بأدمغة البشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تنتقل العدوى إلى عين الإنسان والرئة والعظام والمفاصل

مرض جلدي نادر ينتقل للبشر عبر القطط ببريطانيا

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
مرض جلدي نادر ينتقل للبشر عبر القطط ببريطانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهرت في بريطانيا إصابات بمرض جلدي “مؤلم” ينتقل إلى البشر عبر القطط، في حالات هي الأولى من نوعها على الإطلاق بهذا البلد، بعد أن ظل المرض مرتبطًا بمناطق في أميركا الجنوبية.

مرض جلدي نادر

ولم يرصد هذا المرض الجلدي النادر، الذي يحدث بثورًا على الجلد، من ذي قبل في أي مكان خارج أميركا الجنوبية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وكشف 3 بريطانيين عما يشبه الفطريات على الجلد، قائلين إنهم يعانون بثورًا وجروحًا في مناطق متفرقة في الجسم مثل اليد والمعصم والذراع.

العدوى انتقلت من قط واحد

وأفاد مسؤولون صحيون في بريطانيا، أن المصابين الثلاثة انتقلت إليهم العدوى من قط واحد جلبه صاحبه من البرازيل، حيث ينتشر المرض في الأصل.

وأجريت التحاليل للثلاثة، فكانت النتيجة إيجابية ضد المرض الفطري البرازيلي المعروف “sporotrichosis brasiliensis”.

تماثلوا للشفاء

ورغم معاناة المصابين واضطرارهم إلى طلب العلاج، فإنهم تماثلوا للشفاء بشكل تام في وقت لاحق.

وتبدأ أعراض المرض بظهور ما يشبه الخدوش والجروح، في المناطق التي تعرضت للعدوى بشكل مباشر.

تهديد كبير للصحة

ويمكن أن تنتقل العدوى أيضا إلى عين الإنسان والرئة والعظام والمفاصل، وفي بعض الأحيان قد تمتد إلى الجهاز العصبي المركزي.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه العدوى، وهي ذات أعراض متوسطة في العادة، تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة، بينما يشهد العالم تغيرًا مناخيًا يجعل انتقال المرض أكثر سهولة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة