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سيبدأ في 21 مارس ببعض الدول

مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر رمضان

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، أن خريطة بدء رمضان في معظم البلدان العربية والإسلامية بناءً على وضع الهلال في شعبان، ليبدأ أول يوم رمضان يوم 22 مارس في بعض الدول.

هلال شهر رمضان المبارك

وقال المركز، إن بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس، في حين بدأ العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيان على الموقع الرسمي للمركز: “أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان 30 يومًا، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها”.

الخميس أول يوم رمضان

وتابع بالقول: “وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التليسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكيتين”، مؤكداً أنه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضًا، ولا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غرة شهر رمضان في تلك الدول.

وأضاف: “بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 22 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و50 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التليسكوب، في أبوظبي يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و11 دقيقة، في الرياض يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة، في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و11 دقيقة، في القاهرة يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و21 دقيقة، في الرباط يغيب القمر بعد 64 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 23 ساعة و34 دقيقة، والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي”.

عمر الهلال

وأضاف أنه لمعرفة معاني تلك الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكوث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال تمت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، و”لا يكفي أن يزيد مكوث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده”.

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