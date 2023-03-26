مركز الفلك: موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية صحيح مشاهد لتدفق وجريان السيول غرب الدلم ميزة جديدة من واتساب لمستخدمي iPhone إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس 2023 مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة للجنسين مشاهد لجريان سيول وادي المنسرق غرب القويعية رئيس أرامكو: شراكات استراتيجية لدعم أمن وتطور الطاقة في الصين فرجت تواصل مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية لحظة هجوم حوثي على طفل يمني وزراء خارجية التعاون الخليجي يستنكرون تصريحات الوزير الإسرائيلي
فنَّد مركز الفلك الدولي، الإشاعات التي تنتشر بين الفينة والأخرى التي تفيد بأن موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية غير صحيح وأنه يؤذن بليل.
وشدد مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن ما تردد غير صحيح إطلاقًا، فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، وهو يظهر قبل الزاوية 18 بكثير، تصل أحيانا إلى الزاوية 30، وهذا أمر معروف بالرصد المتواتر، ويعرفه أهل الاختصاص جيدًا.
وأكد مركز الفلك أن موعد صلاة الفجر الموجود في معظم تقاويم الدول الإسلامية صحيح، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن موعد صلاة الفجر المبين في تقاويم الدول التالية صحيح: السعودية ومصر والأردن وفلسطين وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها، وهو مدعم بالأرصاد القديمة والحديثة، ومدعم بقول الفلكيين والمؤقتين الحاذقين أمثال الصوفي والخوارزمي والبيروني والبتاني وابن الشاطر وغيرهم كثير”.