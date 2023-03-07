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عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن

مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لدعم الفتيات المتسربات من المدارس باليمن

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لدعم الفتيات المتسربات من المدارس باليمن
المواطن -واس

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، لتنفيذ مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في محافظات حضرموت ولحج و الضالع و مأرب وأبين وحجة وسقطرى بالجمهورية اليمنية، وذلك ضمن منحة المملكة العربية السعودية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ووقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة (الإيسيسكو) الدكتور سالم محمد المالك، وذلك في مقر المركز بالرياض.

دعم الفتيات المتسربات

وتهدف الاتفاقية لتقديم الدعم للفتيات المتسربات من المدارس عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن من خلال توفير التجهيزات الأساسية لعدد 21 مدرسة، وتقديم برامج تدريبية لتنمية قدرات 350 من المعلمين والموجهين، وتجهيز 64 من الفصول البديلة لضمان استيعاب الفتيات في مخيمات النزوح، وتمكين 280 من معيلات الأسر وأولياء أمور الطالبات، وتنفيذ 14 حملة توعوية تشجيعية لدعم تعليم الفتيات باليمن.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم في اليمن وتعزيز قدراته.

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