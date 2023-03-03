هتافات في إيران : الموت لخامئني فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البرازيلي والهندي تعزيز العلاقات مركز وقاء: أبلغونا فورًا عند مشاهدة الجراد الصحراوي أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش على عمق خطير الأرصاد تنبه أهالي جازان من أمطار حتى الـ9 مساءً الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية واشنطن: لم نرصد مساعدات صينية فتاكة لروسيا حتى الآن وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 4 مدن
جدد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها – وقاء – دعوته للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ فورًا عند رؤية أسراب الجراد الصحراوي محذرًا في الوقت نفسه من تناول الجراد في المناطق التي يتم فيها الرش بالمبيدات.
وقال المركز في أحدث تنبيه له : لأن صحتكم محور اهتمامنا.. احرص على أخذ الحيطة والحذر من مواقع رش المبيدات وبادر بإبلاغنا عند مشاهدة الجراد الصحراوي على الرقم التالي 0530233560.
وقال المركز إن عمليات الرش سوف تبدأ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من يوم 2 مارس الجاري حتى 15 أبريل المقبل.
وفي وقت سابق نفى “وقاء”، صحة المقاطع المتداولة لانتشار الجراد الصحراوي في الأحساء بالمنطقة الشرقية.