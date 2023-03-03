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حذر من بقايا المبيدات في مناطق المكافحة

مركز وقاء: أبلغونا فورًا عند مشاهدة الجراد الصحراوي

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
مركز وقاء: أبلغونا فورًا عند مشاهدة الجراد الصحراوي
المواطن - فريق التحرير

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جدد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها – وقاء – دعوته للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ فورًا عند رؤية أسراب الجراد الصحراوي محذرًا في الوقت نفسه من تناول الجراد في المناطق التي يتم فيها الرش بالمبيدات.

وقال المركز في أحدث تنبيه له : لأن صحتكم محور اهتمامنا.. احرص على أخذ الحيطة والحذر من مواقع رش المبيدات وبادر بإبلاغنا عند مشاهدة الجراد الصحراوي على الرقم التالي 0530233560.

مكافحة الجراد الصحراوي

وقال المركز إن عمليات الرش سوف تبدأ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من يوم 2 مارس الجاري حتى 15 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق نفى “وقاء”، صحة المقاطع المتداولة لانتشار الجراد الصحراوي في الأحساء بالمنطقة الشرقية.

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