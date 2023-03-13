مرور عسير يحذر قائدي المركبات من الانهيارات الصخرية

دعا مرور منطقة عسير قائدي المركبات بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بسبب الانهيارات الصخرية، خصوصًا في طرق العقبات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

أمطار عسير

وشهدت منطقة عسير اليوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال ألمع.

وشملت الأمطار مراكز مركزي بللحمر والشعف وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.