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تحتوي قطعًا تجارية ومخططات سكنية

مزاد تاج الياسمين يعرض 360 ألف متر من الأرض الخام

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
مزاد تاج الياسمين يعرض 360 ألف متر من الأرض الخام
المواطن - واس

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يستعد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” لإقامة مزاد تاج الياسمين، لعرض هذه الفرصة الاستثمارية الأكبر من نوعها، وهي عبارة عن أرض خام بحي الياسمين في شمال مدينة الرياض، حيث تعرض للبيع -يوم الاثنين القادم في مزاد علني حضوري يقام بفندق جي دبليو ماريوت برج رفال في مدينة الرياض.

مزاد تاج الياسمين

ويعرض المزاد هذه الفرصة الاستثمارية النوعية وهي أرض خام تحتوي قطعًا تجارية ومخططات سكنية؛ يتجاوز إجمالي مساحاتها 360 ألف متر مربع، كما تتميز بموقع استثنائي ضمن مخطط معتمد من أمانة الرياض، وتتمركز الأرض بين أهم الطرق الرئيسية والحيوية والمشاريع العملاقة؛ حيث تقع على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك عبدالعزيز، وتبعد عن طريق الملك فهد وعن طريق أنس بن مالك 2 كم، كما تحيط بها معالم بارزة، منها مشروع المربع الجديد داون تاون الرياض، وجامعة الأميرة نورة إذ يبعد المعلمانِ عن الأرض 7 كم، وعن مشروع واجهة الرياض ومركز الملك عبدالله المالي حوالي 8 كم، وعن مطار الملك خالد الدولي 13 كم.

التسجيل في إنفاذ

ودعا “إنفاذ” الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة المنصة الإلكترونية (https://infath.sa/auctions) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الموحد.
ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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