مزاد علني لبيع بضائع متروكة في الميناء الجاف بالرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “بضائع متروكة” في جمرك الرياض الميناء الجاف، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 مارس.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، مع اشتراط التسجيل المسبق لدى الجمرك من أجل حضور المزاد.
وأشارت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
وأضافت أنه يشترط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.