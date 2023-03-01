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تقع بالقرب من مشروع المربع الجديد

مزاد لبيع أرض في حي الياسمين بالرياض

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
مزاد لبيع أرض في حي الياسمين بالرياض
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”, اليوم عن إقامة مزاد تاج الياسمين، لعرض أرض خام بحي الياسمين شمال مدينة الرياض، إذ يقام المزاد في يوم الاثنين 28 شعبان 1444هـ الموافق 20 مارس 2023م، بفندق جي دبليو ماريوت في الرياض، ويقيمه وكيل البيع القضائي شركة بصمة, وذلك انطلاقًا من دور المركز في تسريع عمليات استيفاء الحقوق.

مخطط معتمد

ويعرض المزاد الأرض الخام السكنية التجارية ضمن مخطط معتمد من أمانة الرياض؛ التي يتجاوز إجمالي مساحاتها 360 ألف متر مربع بموقع استثنائي بمدينة الرياض؛ حيث تقع على أهم الطرق الحيوية تحديدًا على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك عبدالعزيز، وتبعد عن طريق الملك فهد وعن طريق أنس بن مالك 2 كم، وأبرز المعالم المحيطة بالأرض هو مشروع المربع الجديد داون تاون الرياض وجامعة الأميرة نورة إذ يبعد 7 كم عن الأرض، وعن مشروع واجهة الرياض ومركز الملك عبدالله المالي تقريبًا 8 كم، كما يبعد عن مطار الملك خالد الدولي بـ 13 كم.

مركز إسناد

يُعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

ودعا “إنفاذ” الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات عبر الرابط:infath.sa/auctions، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الموحد.

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